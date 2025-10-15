Dodgers escapan de Milwaukee con dos triunfos al ganar el Juego 2 de la NLCS con una gema de Yoshinobu Yamamoto

AS MÉXICO

Yoshinobu Yamamoto lanzó una gema para que los Dodgers ganaran el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Milwaukee Brewers por pizarra de 5-1 en el American Family Field. Esta fue la primera vez en los últimos 21 años que un pitcher trabajó un juego completo en postemporada.

El pitcher de los Dodgers dominó desde el montículo al completar las nueve entradas al solo permitir tres hits y una carrera. Lo más sorprendente es que pitcher japonés solo necesitó de 111 lanzamientos. Yamamoto retiró a siete de los 33 bateadores que enfrentó y acabó el juego con un ponche sobre Andrew Vaughn.

Yamamoto recalcula la ruta después de un home run en el primer pitcheo

Jackson Chourio castigó a Yoshinobu Yamamoto en la primera entrada. El pelotero venezolano pegó un cuadrangular solitario en su turno y mandó la bola a 389 pies del home en dirección al jardín derecho. Los ánimos se calmaron en el American Family Field porque Teoscar Hernández respondió con su propio palo de vuelta completa para empatar el juego. Después, Andy Pages pegó un doblete hacia la parcela derecha y Kiké Hernández anotó la segunda carrera desde la primera almohadilla gracias a su velocidad.

Los pitchers y el fildeo oportuno en los jardines fueron claves para mantener la argolla de la tercera a la quinta entrada. Sin embargo, los Dodgers ampliaron su ventaja con un jonrón de Max Muncy en la sexta. El infielder de la novena angelina se presentó a batear con dos outs en contra y forzó la cuenta llena para pegarle a una recta abierta de Peralta.

Shohei Ohtani aparece en la postemporada

El pelotero japonés ha sufrido en la postemporada con los Dodgers. Sin embargo, Shohei Ohtani apareció por primera vez en la serie contra los Brewers con una carrera producida en la séptima entrada. El bateador designado de Los Angeles pegó una rola hacia el jardín izquierdo y Kiké Hernández anotó por segunda vez en el juego. Después, el último MVP de la Liga Nacional se robó la segunda base, pero de nada sirvió porque Freddie Freeman fue ponchado por Aaron Ashby.

Los Dodgers tuvieron un buen rally de bateo en la parte alta de la octava, pero solo sumaron una carrera pese a tener las bases llenas. Tommy Edman conectó un roletazo fortísimo hacia la parcela derecha y Will Smith anotó desde la tercera. Las bases se llenaron con un pasaporte para Kiké, pero ni Andy Pages ni Shohei Otani aprovecharon a los hombres en los senderos.

La novena manejada por Dave Roberts consiguió la casa llena en la novena con un pelotazo a Mookie Betts, un doblete de Freddie Freeman y una base por bolas intencional de Robert Gasser a Will Smith. No consiguieron anotar porque Max Muncy se fue ponchado y Grant Anderson abrió su relevo con un doble play en segunda y primera tras una rola de Teoscar Hernández.