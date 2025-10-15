Con “Cholula Segura”, Tonantzin Fernández consolida la estrategia de seguridad en San Pedro Cholula

Staff/RG

La estrategia municipal amplía la cobertura de vigilancia y atención inmediata a los reportes ciudadanos.

15 de octubre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. – Con el objetivo de garantizar la seguridad y reforzar la presencia policial en todo el municipio, el Gobierno de San Pedro Cholula, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, puso en marcha el Operativo “Cholula Segura”, enfocado en fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y proximidad social en los Barrios y Juntas Auxiliares.

Este operativo se suma a los programas Centinela, San Pedro Seguro, Escudo y Pasajero Seguro, que en conjunto consolidan una estrategia integral para mantener presencia constante de los cuerpos de seguridad en zonas estratégicas, prevenir la comisión de delitos y atender de manera inmediata los reportes ciudadanos.

Durante el arranque, la presidenta municipal Tonantzin Fernández Díaz destacó que para el actual Gobierno de San Pedro Cholula la seguridad es una prioridad, subrayando la importancia de la coordinación con los tres niveles de gobierno y del diálogo permanente con la ciudadanía.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Capitán Juan Villegas, enfatizó que cada acción de proximidad social, cada reunión vecinal y cada patrullaje es una oportunidad para fortalecer el vínculo entre la población y los elementos de seguridad.

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández Díaz, refrenda su compromiso de seguir fortaleciendo las estrategias de seguridad, alineadas con la política estatal del gobernador Luis Armenta, para garantizar la tranquilidad y el bienestar de todas las familias cholultecas.