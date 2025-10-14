Video: Tres municipios en Puebla siguen incomunicados por lluvias, informó Armenta

Erika Méndez
El gobernador Alejandro Armenta Mier reveló que tres municipios de la entidad siguen incomunicados tras afectaciones por lluvias.
En conferencia de prensa, precisó que son Tlaxco, Pahuatlán y Tlacuilotepec, donde la caminos están completamente cerrados y esperan que este martes pueda llegar maquinaria, para abrir el paso.
Por otro lado, informó que otorgará apoyo al zoológico Animalia tras daños por los deslaves.
Aseguró que el lugar cuenta con los permisos, para operar de manera segura con animales.
You may also like
-
Sedena ha rescatado a 30 personas en la Sierra Norte de Puebla
-
Diputados locales sumados en apoyo a damnificados por lluvias
-
Gobiernos federal y estatal, CONAGUA y CEASPUE trabajan en río Pantepec para prevenir futuras inundaciones
-
Bajará la temperatura y habrá viento este martes en Puebla capital
-
Se lanzó la Red de Respuesta al VIH