Avanza Pepe Chedraui con orden en las finanzas en su primer año 

Desde Puebla
Durante su primer año al frente del Gobierno de la Ciudad, el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, enfocó esfuerzos de toda la administración para poner en orden las finanzas, lo que se convirtió en clave para transformar la capital.
Con avances en seguridad, empleo, turismo e inversión, además de la rehabilitación de calles, alumbrado y espacios públicos demuestra que las cosas se hacen bien y a la primera.
“Estamos dando nuestros primeros pasos, sabemos que aún fata mucho por hacer, pero esto es solo el principio”, expresó.
