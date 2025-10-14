Sedena ha rescatado a 30 personas en la Sierra Norte de Puebla

Erika Méndez
Elementos de la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han rescatado a 30 personas en la Sierra Norte de Puebla.
El jefe de Estado Mayor, Héctor Francisco Morán González, explicó que los auxilios han sido terrestres, aéreos y marinos.
Destacó que, sumado a ello, han colaborado en la entrega de despensas, el pasado lunes 2 mil 347 paquetes y más de 27 mil litros de agua.
Además, continúan establecidos dos albergues con 950 personas, a quienes le han brindado los apoyos correspondientes, para garantizar su bienestar.
