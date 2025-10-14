Entregan el Nobel de Economía 2025 a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

MILENIO

La Real Academia Sueca de Ciencias anunció este jueves 9 de octubre que el Premio Sveriges Riksbank en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel 2025 ha sido otorgado a

Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación y por la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa.

El jurado destacó ambos trabajos como una contribución decisiva para comprender los mecanismos económicos que subyacen a los grandes desafíos del siglo XXI, como la desigualdad, el cambio tecnológico y la sostenibilidad fiscal.

¿Quién ganó el Nobel de Economía en 2024?

El año anterior se otorgó el galardón a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson “por sus estudios sobre cómo se forman las instituciones y cómo afectan a la prosperidad”.

Los galardonados se centraron en las investigaciones en instituciones sociales para la prosperidad de un país. Las sociedades con un Estado de Derecho deficiente e instituciones que explotan a la población no generan crecimiento ni cambios para mejor.

Adiós Nobel, nos vemos en 2026

Con la entrega del Nobel de economía, se da por finalizada la semana de notificaciones y anuncios de la Academia. La ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo el 10 de diciembre , aniversario de la muerte de Alfred Nobel, quien fundó los premios. Nobel fue un rico sueco industrial e inventor de la dinamita. Murió en 1896.

Aquí puedes consultar la lista de ganadores del 2025 y las notas:

Medicina: Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi; por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmunológica periférica

Física: John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martini; por el descubrimiento del túnel cuántico macroscópico y la cuantización de energía en un circuito eléctrico.

Química: Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi; por el desarrollo de estructuras metal-orgánicas.

Literatura: El novelista húngaro László Krasznahorkai, destacando la “obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

Paz: La venezolana María Corina Machado, por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.