Encuentran a tres reportados como desaparecidos durante las inundaciones

Dos en Huauchinango y una más en Xicotepec

Desde Puebla

Huauchinango, Pue.- Tres personas reportadas como desaparecidas fueron localizadas, como resultado de las acciones de búsqueda realizadas en la Sierra Norte, tras los recientes fenómenos meteorológicos.

Lamentablemente, Celeste Barrios Muñoz y Fernando Meléndez Ríos fueron hallados sin vida en la presa de Tenango de las Flores y en el municipio de Xicotepec de Juárez, respectivamente; mientras que, José Manuel Moisés Santos, fue localizado con vida en el municipio de Huauchinango, donde actualmente recibe atención médica y acompañamiento institucional.