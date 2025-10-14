Cocinando con la Naturaleza recibe Premio a la Innovación Alimentaria

Staff/RG

Reconocen la creatividad y estrategia disruptiva de Lyncott en la The Food Tech Summit & Expo.

Cocinando con la Naturaleza mucho más que una serie de recetas con 15 episodios que recorren México de punta a punta.

Ciudad de México, octubre de 2025 — En un país donde la gastronomía es identidad, cultura y emoción, Lyncott Alimentaria ha logrado algo extraordinario: transformar la cocina en una experiencia sensorial, educativa y profundamente conectada con las raíces mexicanas. Su serie digital Cocinando con la Naturaleza, lanzada en 2024 en colaboración con la influencer gastronómica Mandoka, ha sido reconocida con el Premio a la Innovación Alimentaria en la categoría Estrategia de Marketing Disruptiva, otorgado por The Food Tech Summit & Expo.

Una serie que celebra la riqueza culinaria de México

Disponible en YouTube y redes sociales de Lyncott, Cocinando con la Naturaleza es mucho más que una serie de recetas. Son 15 episodios que recorren México de punta a punta, desde las chinampas de Xochimilco hasta los magueyes de Tlaxcala, pasando por los mares de Baja California y los bosques de Hidalgo. Cada capítulo es una inmersión en los ingredientes locales, las técnicas ancestrales y las historias de las comunidades que los preservan.

La frescura y autenticidad de María Paola Núñez, mejor conocida como Mandoka, fue clave para el éxito de esta primera fase. Con su estilo cercano y curioso, Mandoka llevó a los espectadores a descubrir el origen de lo que comemos, cocinando con productos Lyncott en escenarios naturales que evocan respeto por la tierra y sus sabores.

Una visión empresarial que trasciende lo comercial

El reconocimiento otorgado a Lyncott Alimentaria no se limita a celebrar una campaña de éxito, sino que resalta una filosofía que va más allá del ámbito comercial. La empresa, fiel a sus raíces mexicanas, enfoca sus esfuerzos en exaltar la riqueza cultural y culinaria de México y sus comunidades. Este enfoque se refleja en cada una de sus acciones, donde la experiencia sensorial y la conexión con los ingredientes locales se convierten en elementos fundamentales de su propuesta.

Santiago Martínez Vertiz, director general de Lyncott, enfatiza que el amor por la tradición y la cultura gastronómica mexicana no es únicamente parte de la responsabilidad social de la organización. Más bien, representa una extensión natural de su identidad empresarial. Para Lyncott, crear experiencias sensacionales para las personas es el resultado de una profunda valoración y respeto por la herencia culinaria nacional, lo que les permite conectar de manera auténtica con sus consumidores y comunidades a lo largo del país.

Al recibir el premio, el directivo compartió un mensaje que resume el espíritu detrás de la serie: “Este reconocimiento nos llena de orgullo, porque valida una forma diferente de conectar con nuestros consumidores: desde la emoción, la cultura y el sabor. Cocinando con la Naturaleza es una celebración de México, de sus ingredientes, de sus comunidades. Agradecemos profundamente a quienes nos han acompañado en este viaje sensacional: nuestros colaboradores, nuestros aliados como Mandoka, y sobre todo, nuestros consumidores, que nos inspiran a seguir innovando con propósito.” Concluyó Santiago Martínez.