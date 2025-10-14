Expo Exterior 2025:  La feria para estudiar en el extranjero

​​Staff/RG

Universidades de 15 países, 3.500 programas y financiamiento en un solo lugar.

Becas, financiamiento y orientación personalizada.

23 de octubre, 14:00–20:00 hrs, Hotel NH Collection. Entrada gratuita

Con la promesa de acercar la educación global a estudiantes y profesionales chilenos, la feria internacional Expo Exterior 2025 se realizará el miércoles 23 de octubre, entre las 14:00 y las 20:00 horas, en el Hotel NH Collection Plaza Santiago (Vitacura 2610, Las Condes). El evento de acceso gratuito, contará con más de 25 instituciones extranjeras, programas académicos, asesorías personalizadas y beneficios exclusivos.

Organizada por Bluestudies Internacional, firma con casi 20 años de experiencia en asesoría educativa y más de 10.000 estudiantes enviados al exterior, la feria reunirá a más de 25 instituciones internacionales, ofreciendo información directa sobre programas de pregrado, posgrado, especializaciones, becas y convenios académicos en más de 15 países.

Destinos como Australia, Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda, Estados Unidos, España, Alemania y Dubái estarán representados por universidades de alto prestigio, entre ellas University of Newcastle, Adelaide University, University of Queensland y Curtin University.

En la edición 2024, más de 4.000 jóvenes chilenos eligieron Australia como su destino académico, y el 44% de ellos optó por carreras del área STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), debido a su alta empleabilidad y reconocimiento internacional. Este interés creciente por la educación global impulsa la realización de Expo Exterior 2025, que busca transformar el sueño de estudiar fuera en una posibilidad concreta.

“El propósito de esta feria es que cada estudiante encuentre una alternativa real que se adapte a su perfil y aspiraciones. Queremos que nadie sienta que estudiar en el exterior es un sueño inalcanzable”, señaló Andrea Palacios, CEO de Expo Exterior.

Durante la jornada se ofrecerán charlas informativas, asesorías personalizadas y paneles con estudiantes latinoamericanos que compartirán sus experiencias en el extranjero. También se entregará información detallada sobre costos, requisitos de idioma, procesos de admisión y alternativas de financiamiento. Además, los asistentes podrán participar en el sorteo de un pasaje aéreo internacional y acceder a más de 200 becas exclusivas.

De esta manera, Santiago se consolida como punto de encuentro entre el talento chileno y las oportunidades académicas que ofrece el mundo. Expo Exterior 2025 será el espacio donde los sueños y la educación global se conectan, reafirmando que estudiar fuera del país ya no es un sueño, sino una posibilidad real y cercana.

Si deseas encontrar más información, puedes inscribirte en este link: https://www.bluestudies.com/formulario-expo