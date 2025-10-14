Buscan a siete desaparecidos tras contingencia en la Sierra Norte

0

-Refuerzan localización de desaparecidos en la Sierra Norte

– La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla mantiene activos boletines de ciudadanos no localizados tras la contingencia

Desde Puebla

*Huauchinango, Pue.-* El Gobierno estatal, encabezado por Alejandro Armenta, a través de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla (CBPEP) se unió a las acciones de búsqueda y localización de 7 ciudadanos reportados como desaparecidos en municipios de la sierra norte y nororiental.

Tras los recientes fenómenos meteorológicos registrados al norte de la entidad, se han enprendido acciones diligentes, permanentes y con pleno respeto a la dignidad humana en Huauchinango y Naupan.

Las labores de búsqueda están orientadas a la localización de las siguientes personas no localizadas:

• Sergio Franco Juárez, 70 años, localidad de Papatlazolco, Huauchinango.

• Juana Aurelia Valencei González, 70 años, municipio de Naupan.

• Albino Calderón Islas, 70 años, municipio de Naupan.

• Lázaro Gayoso Rodríguez, 39 años, municipio de Huauchinango.

• Celeste Barrios Muñoz, 41 años, municipio de Huauchinango.

• Liam Tadeo González Lechuga, 6 años, municipio de Huauchinango.

• Pedro Segura Muñoz, 75 años, municipio de Tetela de Ocampo.

Para estas labores, la Comisión ha desplegado un equipo operativo conformado por 20 especialistas en búsqueda, que se unirán a elementos de SEDENA y Guardia Nacional, así como vehículos todo terreno, drones con visión térmica, cámaras multiespectrales y cámaras de pozos profundos, además de equipo técnico especializado que permite ampliar las capacidades de localización en zonas de difícil acceso.

Asimismo, se cuenta con retroexcavadora, vehículo multipropósito, plantas de luz, torres de iluminación, palas y picos, con el fin de garantizar las condiciones óptimas para el desarrollo de las tareas de búsqueda en campo, incluso durante horarios nocturnos o en terrenos complejos.