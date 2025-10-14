Eligen a Puebla como sede del Tianguis Turístico 2027

Erika Méndez
La secretaria de Turismo del gobierno federal, Josefina Rodríguez Zamora, anunció que Puebla fue electa como sede del Tianguis Turístico 2027.
Destacó que cinco entidades participaron en la convocatoria del 18 de agosto de 2025, todas presentaron sus proyectos.
La entidad poblana fue electa por el comité correspondiente debido a la calidad de las instalaciones, conectividad, oferta de servicios turísticos, los compromisos asumidos por el gobierno estatal y los apoyos ofrecidos en la propuesta.
You may also like
-
Sin notificación todavía para que Totimehuacán sea municipio: José Chedraui
-
Aprueba Congreso que elementos de seguridad privada sean capacitados y evaluados
-
Rectora Lilia Cedillo coloca primera piedra de pista de tartán y campo traviesa en la prepa BUAP Alfonso Calderón
-
Gobierno estatal exhorta a presidentes municipales a manejar sin sesgos ni manipulación el apoyo a damnificados
-
Video: En Huauchinango sigue la búsqueda de sobrevivientes o cadáveres