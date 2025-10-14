Eligen a Puebla como sede del Tianguis Turístico 2027

Erika Méndez

La secretaria de Turismo del gobierno federal, Josefina Rodríguez Zamora, anunció que Puebla fue electa como sede del Tianguis Turístico 2027.

Destacó que cinco entidades participaron en la convocatoria del 18 de agosto de 2025, todas presentaron sus proyectos.

La entidad poblana fue electa por el comité correspondiente debido a la calidad de las instalaciones, conectividad, oferta de servicios turísticos, los compromisos asumidos por el gobierno estatal y los apoyos ofrecidos en la propuesta.