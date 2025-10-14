Sin notificación todavía para que Totimehuacán sea municipio: José Chedraui

María Tenahua

El presidente Puebla José Chedraui Budib informó que al gobierno de la ciudad no ha llegado notificación, para analizar que la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán sea municipio.

Agregó que es un proceso tardado, debido a que debe analizarse en el congreso del estado, en el área jurídica, para que después llegue al ayuntamiento y en sesión de Cabildo se apruebe la elevación del rango.

Asimismo, confirmó la asistencia del gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier a su primer informe en el Auditorio de la Reforma.

Señaló que este lunes el mandatario poblano confirmó su presencia, por ello, está listo para recibirlo, debido a que es parte importante del proyecto de la capital poblana.