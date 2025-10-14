Aprueba Congreso que elementos de seguridad privada sean capacitados y evaluados

– También avalan exhorto para reforzar la prevención, combate y disminución de la incidencia delictiva

Desde Puebla

La Comisión de Seguridad Pública del Congreso aprobó el proyecto de dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada del Estado, con la finalidad de establecer que los elementos de estas corporaciones sean capacitados y evaluados.

Con las modificaciones impulsadas por el titular del Ejecutivo se promueve la unificación de la capacitación y adiestramiento de los elementos operativos de seguridad privada, a través de la Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad del Estado de Puebla o de la dependencia o entidad correspondiente.

También, se establece como requisito de ingreso y permanencia del personal operativo de seguridad privada la presentación de la evaluación de control de confianza. Los prestadores de servicios tendrán que gestionarlas de forma periódica y, en caso de no resultar aprobatorias, deberán remitir dentro de los tres días posteriores la documentación que acredite las bajas correspondientes.

De igual forma, será un requisito que los prestadores de servicios que acrediten mediante constancia expedida por instancia pública, que el personal de traslado de valores o bienes, o cualquier otro que requiera el uso de arma de fuego, cuente con capacitación en adiestramiento para el manejo de armamento, así como con cursos de tiro con arma corta y larga.

Respecto a la imposición de sanciones por incumplimiento de obligaciones o requisitos por parte de los prestadores de servicios, se considerará como reincidencia cuando ocurra más de una vez dentro de un término de tres meses. Las multas serán impuestas por la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección General de Seguridad Pública.

La diputada Beatriz Manrique Guevara presentó una propuesta reformatoria para precisar que la Secretaría de Seguridad Pública será la autoridad responsable para la aplicación de los supuestos de la Ley; su planteamiento fue avalado por unanimidad.

Durante la sesión, también se aprobó un acuerdo elaborado con las propuestas legislativas de los diputados Miguel Márquez Ríos y Marcos Castro Martínez, así como de la diputada Xel Arianna Hernández García.

A través de éste, se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla para que, de manera conjunta y en el ámbito de su competencia, refuercen de manera integral la prevención, combate y disminución de la incidencia delictiva en la entidad, con especial atención en las zonas de los Distritos Locales Segundo y Décimo Primero, respectivamente.

En la sesión estuvieron presentes los diputados Andrés Iván Villegas Mendoza y José Luis Figueroa Cortés, así como las diputadas Beatriz Manrique Guevara y Delfina Pozos Vergara.

Avalan en Comisión del Congreso ampliación de categorías para Medalla Juan C. Bonilla

– La iniciativa de la diputada Laura Artemisa García pretende que la presea incluya educación indígena y nivel inicial

– Reforman Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil

La Comisión de Educación del Congreso del Estado avaló el proyecto de dictamen para reformar el decreto por el que se instituye la Medalla al Mérito Docente “Juan C. Bonilla”, con la finalidad de incorporar el reconocimiento a la modalidad de educación indígena y nivel inicial.

El proyecto de dictamen, formulado con la iniciativa de la diputada Laura Artemisa García Chávez, incrementa el número de categorías de la entrega de estas preseas, pasando de seis a ocho. Además, establece que de la información general que proporcione la Secretaría de Educación Pública (SEP), también se tome en cuenta la contribución de las y los docentes en el cumplimiento de los fines de la educación, en términos de ley.

Durante el análisis del dictamen, la diputada Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la Comisión de Educación, destacó la necesidad de modificar y dar claridad a los criterios de evaluación que emite la SEP para la entrega de la Medalla al Mérito Docente “Juan C. Bonilla”, que incluya el conocimiento de la forma en que se evalúa, el escalafón claro y los puntajes por la preparación y desempeño de cada maestro y maestra.

Asimismo, la legisladora puntualizó que el objetivo es que el reconocimiento a los maestros y maestras sea permanente, pertinente, objetivo, basado en su preparación y desempeño. Así como la revisión del impacto que tienen las y los docentes en sus comunidades, valorándolos como agentes transformadores.

REFORMAN LEY DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

Por otra parte, las y los integrantes del órgano colegiado aprobaron el proyecto de dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Puebla.

El objetivo del proyecto de dictamen, realizado con la iniciativa del Ejecutivo del Estado, es incorporar como integrante del Consejo Estatal de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a la persona titular del SEDIF, quien fungirá como secretaria Técnica.

También se dispone que las personas integrantes del Consejo podrán designar a sus suplentes para asistir a las sesiones. Así como establecer que podrán ser invitados a las sesiones, especialistas, dependiendo el asunto que se discuta.

El proyecto de dictamen también reconoce como atribuciones del Consejo Estatal el autorizar las solicitudes para la instalación de Centros Atención Infantil, informar lo correspondiente al Registro Nacional, así como aprobar los lineamientos de operación de los centros en mención.

A la sesión de la Comisión de Educación asistieron las diputadas: Laura Artemisa García Chávez, Leonela Jazmín Martínez Ayala, Angélica Patricia Alvarado Juárez, Araceli Celestino Rosas y Ana Laura Gómez Ramírez.