Rapan y desnudan a tres presuntas ladronas en pleno tianguis de Texmelucan

Tres mujeres presuntas ladronas sorprendidas queriéndose robar unas pacas de ropa fueron detenidas, rapadas y desnudadas en pleno tianguis de San Martín Texmelucan.

Los propios dueños de los establecimientos, cansados de los robos recurrentes en las últimas semanas, decidieron tomar la justicia por manos propias.

Las mujeres, identificadas como presuntas autoras de varios hurtos en días anteriores, fueron sometidas por los comerciantes, quienes las raparon y dejaron sin ropa antes de permitirles marcharse.

Después de lo anterior, fueron entregadas a elementos de la policia municipal para su puesta a disposición de las autoridades correspondientes.