Comisiones del Congreso presentan Informe Anual de Actividades

– Presupuesto, Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad, Trabajo y Organizaciones no Gubernamentales dieron cuenta de sus resultados

Desde Puebla

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, diversas Comisiones presentaron su Informe Anual de Actividades.

En este ejercicio, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público, Miguel Márquez Ríos, destacó la aprobación de diversos puntos de acuerdo orientados a fortalecer la transparencia en el gasto público, optimizar la inversión y garantizar que los recursos se destinen a los sectores de salud, educación, infraestructura y bienestar social.

Cada dictamen aprobado, subrayó, representa un avance hacia una política presupuestal con sentido humano y visión de futuro, que transforma los recursos en oportunidades reales para las familias poblanas.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad, Leonela Jazmín Martínez Ayala, presentó el informe de actividades del órgano colegiado, donde destacó la realización de 10 sesiones durante el primer año legislativo, en las que se aprobaron diversos puntos de acuerdo y dictámenes orientados a garantizar el acceso a la justicia, la protección y la igualdad de oportunidades para todos.

El presidente de la Comisión Instructora, Marcos Castro Martínez, dio a conocer que se llevaron a cabo nueve sesiones, enfocadas a la profesionalización y a fortalecer el conocimiento, a través de la colaboración de juristas y catedráticos de reconocido prestigio que participaron con diferentes presentaciones.

En sesión de la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social, el diputado presidente, José Luis Figueroa Cortés, resaltó la aprobación de ocho exhortos, una reforma a la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral, así como de la denominada “Ley Silla”.

Al rendir el informe de la Comisión de Organizaciones no Gubernamentales, la presidenta del órgano colegiado, Celia Bonaga Ruiz, puntualizó que este primer año de labores se celebraron 12 sesiones y desde el inicio de la Legislatura se ha escuchado de manera directa a las asociaciones, para conocer su trabajo y necesidades.

En el Comité de Atención Ciudadana, que preside la diputada María Soledad Amieva Zamora, la titular de la Unidad en el Congreso, Viviana Vázquez Atenco, informó que en el periodo del 15 de julio al 15 de septiembre se otorgaron 367 atenciones, la mayoría fueron canalizadas a los enlaces legislativos.

Finalmente, en el Comité de Comunicación Social, que preside la diputada Delfina Pozos Vergara, la titular de la Dirección, Jésica Baltazares Osorio, dio cuenta de las principales acciones realizadas para la difusión de las actividades legislativas, a través de los medios tradicionales y de las redes sociales.