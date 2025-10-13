En Atlixco continúan la transformación y el humanismo: Ariadna Ayala en su primer informe

Desde Puebla

Ante un zócalo lleno, la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, presentó su Primer Informe de Gobierno, reafirmando su compromiso social por hacer de Atlixco un mejor lugar para vivir.

Acompañada por Yadira Lira Navarro, titular de la Secretaría de las Mujeres en representación del gobernador Alejandro Armenta, la alcaldesa destacó avances en infraestructura, seguridad, bienestar social, turismo y cultura, pilares de su administración.

Con una inversión histórica de 147.5 millones de pesos, se rehabilitaron vialidades estratégicas como avenida Xalpatlaco, calle Río Sonora y el puente Las Vigas, además de obras en educación, alumbrado y servicios básicos, siempre con un enfoque de bienestar para las familias atlixquenses.

En materia de seguridad, se entregaron 21 nuevas patrullas, se capacitaron 168 elementos y se ampliaron los sistemas de videovigilancia con más de 470 cámaras, logrando 1,516 detenciones y la recuperación de 85 vehículos.

El bienestar social se fortaleció con más de 15 mil atenciones en la Clínica de la Mujer, la entrega de 8,950 despensas y 430 mil raciones alimentarias del DIF, además de la inauguración de la Casa del Abue y la participación de 16 mil deportistas en programas de activación física.

En el ámbito turístico y cultural, los eventos Valle de Catrinas, Villa Iluminada, Feria de la Cecina, Equinoccio de Primavera, Figura Monumental de la temporada “Entre Flores y Colores”, Procesión de Engrillados, Juego de Pelota, Feria del Mezcal, Feria de Atlixco 2025, la Elotada y Desfile de Mojigangas atrajeron más de 2 millones 747 mil de visitantes, generando una derrama económica de 855 millones pesos, consolidando a Atlixco como uno de los destinos más importantes de Puebla.

“En nuestra tierra, el Nuevo Humanismo Mexicano no es una idea abstracta, es una forma concreta de gobernar con empatía, solidaridad y justicia social.” Ariadna Ayala.

Por su parte, Yadira Lira Navarro transmitió el respaldo del Gobierno del Estado, reconociendo a Ariadna Ayala como una mujer de visión, sensibilidad y cercanía con la gente, cuyo trabajo refleja el compromiso compartido con los principios de justicia, bienestar y transformación social.