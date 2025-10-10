Pepe Chedraui viajará a Barcelona al Smart City

Asegura que no utilizará viáticos

María Tenahua

El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, viajará a Barcelona del 3 al 7 de noviembre, al Smart City Congress Latam.

Destacó que no utilizará dinero público en viáticos y los días fuera de Puebla no cobrará salario.

En este sentido, el alcalde señaló que cumple con lo estipulado de dar a conocer su viaje nacional o internacional y justificar beneficios a los ciudadanos.

Señaló que los organizadores del evento otorgarán el presupuesto para el traslado con un vuelo redondo y hospedaje de alcaldes, por ello, no solicitará viáticos