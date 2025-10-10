Pepe Chedraui viajará a Barcelona al Smart City

- Asegura que no utilizará viáticos
María Tenahua
El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, viajará a Barcelona del 3 al 7 de noviembre, al Smart City Congress Latam.
Destacó que no utilizará dinero público en viáticos y los días fuera de Puebla no cobrará salario.
En este sentido, el alcalde señaló que cumple con lo estipulado de dar a conocer su viaje nacional o internacional y justificar beneficios a los ciudadanos.
Señaló que los organizadores del evento otorgarán el presupuesto para el traslado con un vuelo redondo y hospedaje de alcaldes, por ello, no solicitará viáticos
You may also like
-
Aparecen espectaculares de Laura Artemisa y Choco Parra en Puebla capital
-
Gobierno de Puebla brinda atención a familias de Sierra Norte
-
Cabildo de Puebla capital aprueba ley de ingresos 2026 por 7 mil 470 mdp
-
Video: Derrumbes, deslaves y hundimientos en la Sierra Norte dejan las precipitaciones pluviales
-
Suspenden servicios en el Issste Huauchinango por inundaciones