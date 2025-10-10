Aparecen espectaculares de Laura Artemisa y Choco Parra en Puebla capital

María Huerta
En diversas partes de la ciudad, se aprecian espectaculares de la presidenta del Congreso Local, Laura Artemisa García y José Luis García Parra, jefe del gabinete del gobierno estatal.
La diputada aseguró que nunca ha pagado para promover su imagen y que dicha publicidad en la que ella sale es responsabilidad del medio.
Mientras, la revista C&E Campaigns & Elections México utiliza como imagen principal en su última edición a José Luis García Parra, coordinador del gabinete estatal.
