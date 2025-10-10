Ariadna Ayala refuerza la seguridad en Atlixco

Desde Puebla

Con el compromiso de fortalecer la tranquilidad de las familias atlixquenses, la presidenta municipal Ariadna Ayala amplió la red tecnológica de vigilancia con nuevos puntos de monitoreo en diversas colonias.

A través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, su administración mejora la capacidad de respuesta ante emergencias y fomenta la participación vecinal como base para la prevención del delito.

Las colonias beneficiadas son Maximino Ávila Camacho, Alta Vista, Libramiento Sur de Santa Rita, Francisco I. Madero, Infonavit Segunda Sección y Valle Sur. Con esta ampliación, Atlixco cuenta ya con 104 puntos de monitoreo, integrados por 405 cámaras, 188 alarmas comunitarias, 29 lectoras de placas, 104 equipos de perifoneo e intercomunicadores pie tierra con cámara.

Con resultados visibles, Ariadna Ayala reafirma que la seguridad es una prioridad para el bienestar de todas y todos.