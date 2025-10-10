Gobierno de Puebla brinda atención a familias de Sierra Norte

-Con sensibilidad y compromiso, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, acudió a la zona afectada por las lluvias.
-Los tres órdenes de gobierno auxilian a las personas damnificadas por la contingencia climatológica.
-El SEDIF realiza la entrega de apoyos en despensas, cobertores, colchonetas y paquetes de higiene personal, en apoyo a las familias en contingencia por las fuertes lluvias.
Desde Puebla
HUAUCHINANGO, Pue .- El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, acudió este jueves a dicho municipio en la Sierra Norte, para brindar atención directa a las familias afectadas por las intensas lluvias registradas en las últimas horas. El titular del ejecutivo reiteró el compromiso de su gobierno de actuar con prontitud y de manera inmediata ante dicha emergencia.
Durante su recorrido por las zonas afectadas, el mandatario supervisó las labores de apoyo y visitó el albergue habilitado en el Recinto Ferial de Huauchinango. Ahí el mandatario estatal escuchó de manera cercana a las y los ciudadanos, donde refrendó su solidaridad y humanismo ante la contingencia.
El Gobierno del Estado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de la Marina, Guardia Nacional, Protección Civil del estado; así como dependencias estatales y gobiernos municipales, trabajan de la mano para garantizar la seguridad y protección de la población.
Por su parte, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) realiza la entrega de apoyos en despensas, cobertores, colchonetas y paquetes de higiene personal, en apoyo a las familias en contingencia por las fuertes lluvias de los municipios de Huauchinango, Xicotepec, Tlatlauquitepec, Chignahuapan y Cuautempan.
De forma conjunta, llevan a cabo la rehabilitación de caminos, el despeje de zonas afectadas y la distribución directa de ayuda a las familias damnificadas, a fin de restablecer condiciones de seguridad y bienestar en el menor tiempo posible.
You may also like
-
Cabildo de Puebla capital aprueba ley de ingresos 2026 por 7 mil 470 mdp
-
Derrumbes, deslaves y hundimientos en la Sierra Norte dejan las precipitaciones pluviales
-
Suspenden servicios en el Issste Huauchinango por inundaciones
-
Aprueban pago anticipado del predial y seguro contra incendios en Puebla capital
-
Por lluvias, 12 pacientes fueron trasladados de hospital Rural en Villa Ávila Camacho: Zoé Robledo