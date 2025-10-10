Cabildo de Puebla capital aprueba ley de ingresos 2026 por 7 mil 470 mdp

María Tenahua

Con siete mil 470 millones de pesos, los regidores aprobaron la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2026, durante sesión extraordinaria de cabildo, con un incremento del 1.8 por ciento, debido a que este año el presupuesto fue de siete mil 335 millones de pesos.

En este sentido, el presidente de la Comisión de Patrimonio y Hacienda, Francisco Ayala Gutiérrez, explicó que en días pasados se avaló esta ley en comisión, hoy se tuvo el voto de todos los regidores y se turnó al congreso del estado.

Asimismo, comentó que el 70 por ciento de los recursos será provenientes de la federación y 30 por ciento, propio.