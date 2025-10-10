Gobernador Armenta responde de manera inmediata en zonas afectadas por lluvias y supervisa entrega de apoyos

-Como parte de la atención inmediata de la administración estatal, el mandatario realiza recorridos por colonias y comunidades que registran daños por siniestros provocados por las lluvias de las últimas horas.

-Expresó su solidaridad con las y los poblanos que perdieron sus viviendas luego de la explosión de un calentador de gas en la colonia El Aguacatal, así como con damnificados de la comunidad de Patoltecoya.

Desde Puebla

HUAUCHINANGO, Pue.- Como parte de la atención inmediata que presta el Gobierno del Estado a la contingencia por lluvias en la Sierra Norte, el gobernador Alejandro Armenta encabezó un recorrido por colonias y comunidades a fin de registrar y entregar apoyos a las y los habitantes afectados por los daños registrados en esa región a causa de las intensas lluvias.

El número total de municipios con reporte de daños asciende a 38. Las localidades afectadas suman 66. Se reportan daños en 29 tramos carreteros y 2 puentes, específicamente los ubicados en Venustiano Carranza–Chicualoque y en Tlacuilotepec.

Como parte de los recorridos que realiza el gobernador Alejandro Armenta en la región, visitó a familias de la comunidad Patoltecoya donde se registraron daños materiales por un deslave; así como en la colonia El Aguacatal, donde algunas viviendas se vieron afectadas por la explosión de un calentador de gas.

El mandatario expresó su solidaridad y estableció el compromiso de que será reconstruido su patrimonio con el apoyo del gobierno federal que dirige la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su gira de supervisión por la Sierra Norte, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, acompañado por el Comandante de la VI Región Militar, Héctor Ávila Alcocer; el General Comandante interino de la XXV Zona Militar, Francisco Antonio Enríquez Rojas, el coordinador general de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Desastres, Coronel Bernabé López Santos, y personal de la Secretaría de Marina, expresó su apoyo y refrendó el compromiso de los tres órdenes de gobierno, para brindar todos los insumos necesarios a las y los afectados.

Habitante de la comunidad de Patoltecoya, Alma Yasmin Cruz Francisco, explicó que varias viviendas registraron pérdidas por el deslave de un cerro. “Nos quedamos sin muebles, sin camas, ni nada. Todo es material, mi familia está bien, afortunadamente salimos a tiempo”, explicó.

“El cerro se venía abajo y los vecinos llegaron muy asustados; gracias a Dios pudimos ayudar”, relató la señora Bernarda Hernández, habitante de la comunidad de Patoltecoya. Explicó que el desgajamiento arrasó con la vivienda de una familia vecina, pero, afortunadamente, no hubo pérdidas humanas, ya que lograron ponerse a salvo a tiempo. Lamentablemente, mencionó, lo perdieron todo.

En la colonia El Aguacatal integrantes de la familia Galindo, explicaron al mandatario que, luego de que las intensas lluvias provocaron el desbordamiento de un afluente, desplazó un calentador de gas y provocó que detonará, lo que causó fuertes daños a varias viviendas, sin que se presentaran personas lesionadas.

El gobernador Alejandro Armenta señaló que las familias serán trasladadas a un albergue y su patrimonio recuperado. Reiteró que las autoridades de los tres órdenes de gobierno permanecerán en la región para apoyar a los damnificados con módulos de maquinaria que rehabilitan los caminos colapsados por deslaves, así como con la atención en albergues que atiende el Sistema Estatal DIF y autoridades municipales.

Cabe mencionar que en Huauchinango, las zonas impactadas son la colonia El Paraíso, La Palapa, Cuaxicala, la zona centro y el camino a Puga. Se reportan desbordamientos, inundaciones, deslaves y derrame de petróleo por el colapso parcial de un dique. Las autoridades habilitaron un albergue en el Recinto Ferial, definieron vías alternas, realizaron acordonamientos y labores de limpieza.

En el municipio de Xicotepec de Juárez, las localidades impactadas incluyen La Ceiba, San Agustín, Villa Ávila Camacho, San Pedro Ixtlán, “Cola del Pato”, Gilberto Camacho y la colonia Gran Canal. Los tramos afectados corresponden a Tlaxcalantongo–La Ceiba y Xicotepec–Tlacuilotepec.

Las afectaciones abarcan inundaciones, deslizamientos, explosión de una tubería de PEMEX y derrame de hidrocarburo en el río San Marcos.

Las acciones en la zona comprenden el envío de maquinaria, atención médica, restricción del paso vehicular y despliegue de personal de Protección Civil y PEMEX para la instalación de barreras de contención.

✅️*Numeralia*‼️

• Municipios afectados: *38.*

• Comunidades / localidades afectadas: *66.*

• Tramos carreteros/caminos afectados: 29.

• Puentes afectados: 2 (V. Carranza–Chicualoque; puente de

Tlacuilotepec).

Afectaciones

*Municipio Xicotepec de Juárez*

• Localidades / tramos: La Ceiba; San Agustín; Villa Ávila Camacho; San Pedro

Ixtlán; “Cola del Pato” (cerca de Jalapilla); Gilberto Camacho; Col. Gran Canal;

Camino Tlaxcalantongo–La Ceiba; Tramo Xicotepec–Tlacuilotepec.

• Afectaciones: Inundaciones (incluido hospital); deslizamientos; explosión de

tubería PEMEX; derrame de hidrocarburo (río San Marcos).

• Actuaciones: Envío de maquinaria; atención médica; restricción de paso;

PC y PEMEX en sitio con barreras de contención.

*Municipio Huauchinango*

• Localidades / tramos: Col. El Paraíso; La Palapa; Cuaxicala / río San Marcos;

zona centro; Camino a Puga.

• Afectaciones: Desbordamientos, inundaciones, deslaves; derrame de petróleo

por colapso parcial de dique.

• Actuaciones: Albergue en Recinto Ferial; vías alternas; acordonamiento y

limpieza; PC + PEMEX recuperan ~100,000 L.

1

*Municipio Francisco Z. Mena*

• Localidades / tramos: Mecapalapa, Los Planes, La Máquina, La Pahua, La

Cruz, Metlaltoyuca, El Encinal, Tixtepec, Las Balsas; cortes: Metlaltoyuca–

Jaltocan–Huitzilac, Las Balsas (dos pasos), La Guadalupe, El Cerro,

Mártires de R.–El Laberinto, Metlaltoyuca–Tixtepec.

• Afectaciones: Desbordamiento del río Pantepec; deslaves; cortes viales; sin

energía y sin señal.

• Actuaciones: Evacuaciones y refuerzos de cauce; solicitud de víveres;

apertura del paso del Ojite a Mecapalapa.

Otros prioritarios

• Venustiano Carranza (y federal México–Tuxpan): cierres totales en varios km;

puente V. Carranza–Chicualoque destruido; dictámenes y retiro de

escombros.

• Tlacuilotepec: La Joya (1 fallecida), Teteloloya, Itzatlán; solicitudes de rescate

(personas en azotea); derrumbe en puente de Tacuilotepec; sin luz/Internet.

• Pantepec: Ejidos Carrizal Nuevo, Carrizal Viejo, Cañada de Colotla; 500

personas afectadas; evacuación y albergue municipal.

• Pahuatlán: Xolotla (2 fallecidos; 5 familias entre escombros); reporte de 2

personas desaparecidas.

• Naupan: Tlaxpanaloya (1 vivienda afectada; 2 fallecidos); caminos bloqueados;

solicitud de maquinaria y rescate.

Corredor Tetela de Ocampo–Zacapoaxtla

• Tramos: Ometepetl–Xalpuente–Zacapoaxtla; Tetela–La Cañada; Tetela–

Huitongo–Zacapoaxtla; Tetela–La Soledad–El Puerto; Tetela–Zoyatitla.

• Localidades: Zontecomapan; Taxco.

• Actuaciones: Aperturas con maquinaria; limpieza de derrumbes;

acordonamientos; evaluación de 4 viviendas.

‼️‼️

*Región Zacatlán*

• Municipios: Camocuautla (Barrio Catlucu); Tepango de Rodríguez

(Interserrana); Zacatlán (San Pedro Paredones–San Miguel Tenango); San

Esteban Cuautempan (San Pedro Hueytentan).

• Actuaciones: Desalojo preventivo; limpieza; solicitud de maquinaria;

habilitación parcial de tramos.

2

‼️‼️

*Región Cuetzalan*

• Municipios / tramos: Zapotitlán de Méndez–Barranca Onda; Huehuetla–

Acuaco–Huahuatla; Nauzontla–cabecera / río Atzintan.

• Actuaciones: Retroexcavadoras liberando tramo; gestión de maquinaria;

evacuación y retorno de familias.

‼️‼️

*Región Ciudad Serdán*

• Municipios / tramos: Chilchotla–San Miguel Calixitla–Vicente Guerrero.

• Actuaciones: Deslave atendido; retiro de material con maquinaria.

Mixteca–Sierra Negra

• Municipios / tramos: Coyomeapan (carretera principal); Ajalpan–Chichicapa–

Loma Bonita; Chiautla de Tapia (J.A. San Mexicalzingo de los Llanos); Zoquitlán

(Tepequexpa / vía alterna Azumbilla–Tlacotepec de Díaz); San Sebastián

Tlacotepec (Río Bravo, Río Tonto); Eloxochitlán (tramos bloqueados).

• Actuaciones: Monitoreo; solicitud de maquinaria; reportes de

incomunicación; alertamiento comunitario y solicitud de apoyo estatal por

insuficiencia de maquinaria.

Listado de 38 municipios afectados (en orden alfabético)

Acateno; Ajalpan; Ayotoxco; Camocuautla; Chilchotla; Chiautla de Tapia;

Chiconcuautla; Coyomeapan; Eloxochitlán; Francisco Z. Mena; Huehuetla;

Hueytamalco; Huauchinango; Jalpan; Jopala; Naupan; Nauzontla; Pahuatlán;

Pantepec; San Esteban Cuautempan; San Sebastián Tlacotepec; Tepango de

Rodríguez; Teziutlán; Tlapacoya; Tlacuilotepec; Tlaxco; Tlatlauquitepec; Venustiano

Carranza; Vicente Guerrero; Xicotepec de Juárez; Zautla; Zacapoaxtla; Zacatlán;

Zapotitlán de Méndez; Zihuateutla; Zoquitlán; Tetela de Ocampo.