Luis Antonio Lucio Venegas, nuevo coordinador Académico de CU2

Rosalinda Merino Calderón es la encargada de Despacho de la VEDC

Desde Puebla

La Rectora María Lilia Cedillo Ramírez dio a conocer los nombramientos del maestro Luis Antonio Lucio Venegas, como coordinador Académico de Ciudad Universitaria 2; y de la maestra Rosalinda Merino Calderón, como encargada de Despacho de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura (VEDC).