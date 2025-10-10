Destaca Laura Artemisa importancia de salud mental para desarrollo y bienestar

Desde Puebla

En el marco de la conmemoración por el Día Mundial de la Salud Mental, en el Congreso se llevó a cabo el taller denominado “Habilidades socioemocionales para un entorno laboral y convivencia saludables”, dirigido al personal del Poder Legislativo.

La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Laura Artemisa García Chávez, destacó el trabajo en equipo y los resultados alcanzados en el primer año legislativo derivado de la colaboración del personal.

Asimismo, puso énfasis en que es necesario cuidar la salud mental de las y los trabajadores para su desarrollo integral en el día a día, por ello, se impulsarán más acciones enfocadas al bienestar de las y los colabores.

“En este día tan importante también entendemos que la salud mental de todos nosotros es vital para que podamos realizar nuestro trabajo día a día (…) cuenten con que en el Congreso tienen una gran red que los quiere, que los aprecia y que estará para ustedes en los momentos importantes y difíciles de su vida”, señaló.

Por su parte, la titular del Voluntariado, Minerva García Chávez, expuso que con este tipo de actividades se pretende contar con espacios laborales más humanos, respetuosos y solidarios, donde la salud mental sea una prioridad compartida y el bienestar un compromiso de todas y de todos.

El objetivo del taller, impartido por la psicóloga Daniela Pacheco, fue fortalecer las habilidades socioemocionales del personal, promoviendo un entorno laboral saludable, basado en la empatía, la comunicación asertiva, el trabajo en equipo y la gestión positiva de las emociones, para contribuir al bienestar integral y crear un clima organizacional armónico y productivo.

Diputado Pável Gaspar participa en la presentación del libro “La importancia del Desarrollo Rural Sustentable”

Con la finalidad de escuchar y analizar propuestas que permitan fortalecer la transformación del campo poblano, el diputado Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del Estado, promovió una rueda de prensa para presentar el libro “El Desarrollo Rural Sustentable, una necesidad urgente para la entidad”.

Durante esta presentación, el diputado Pável Gaspar señaló que para la LXII Legislatura es primordial trabajar en el tema de la sustentabilidad en el campo poblano, con el objetivo de fortalecer su desarrollo con prácticas que cuiden el medio ambiente, sin descuidar los recursos naturales.

En este sentido, Pedro Ponce Javana, autor del libro, explicó que en su estudio hace una propuesta de políticas públicas para la transformación del campo poblano con sustentabilidad y sostenibilidad.

“A través de una organización horizontal para la producción, con inclusión y gobernanza, con capacitación de enseñanza-aprendizaje, con investigación y acción aplicada para contribuir a resolver las necesidades y los intereses de los productores a nivel regional y estatal”.

Pedro Ponce subrayó la necesidad de trabajar en la multifuncionalidad de la agricultura, que conduzca a una autosuficiencia y soberanía alimentaria.