Trump anuncia aranceles adicionales del 100% contra China; considera que dicho país es “agresivo” en materia comercial

EL UNIVERSAL

El mandatario estadounidense, Donald Trump, anunció aranceles adicionales de 100% contra China, “además de cualquier gravamen que esté pagando actualmente”.

En un mensaje en Truth Social, el presidente detalló que “se acaba de conocer que China ha adoptado una postura extremadamente agresiva en materia comercial al enviar una carta extremadamente hostil al mundo, en la que declara que, a partir del 1 de noviembre de 2025, impondrá controles de exportación a gran escala a prácticamente todos los productos que fabrica, e incluso a algunos que ni siquiera fabrica”.

Según el mensaje del mandatario, la medida “afecta a todos los países, sin excepción, y obviamente fue un plan ideado por ellos hace años. Es absolutamente inaudito en el comercio internacional y una vergüenza moral en el trato con otras naciones”.

Trump dijo que su respuesta se da “hablando sólo en nombre de EU y no de otras naciones que se vieron amenazadas de manera similar, a partir del 1 de noviembre de 2025 (o antes, dependiendo de cualquier acción o cambio posterior que adopte China)”.

“Es imposible creer que China hubiera tomado tal medida, pero lo hizo, y el resto es historia”, añadió.

Trump ya no considera necesaria reunión con presidente Xi

Más temprano Trump declaró que ya no considera necesaria una cumbre con su homólogo chino, Xi Jinping, criticó duramente a Beijing por sus prácticas comerciales “muy hostiles” y había amenazado con aumentar aún más los aranceles a la potencia asiática.

En una extensa publicación en su red Truth Social, Trump criticó duramente la imposición por parte de China de controles a la exportación de tierras raras, básicas para la fabricación de componentes tecnológicos.

“¡Están sucediendo cosas muy extrañas en China! Se está volviendo muy hostil”, declaró Trump.

“Tenía previsto reunirme con el presidente Xi en dos semanas, en la APEC, en Corea del Sur, pero ahora parece que no hay motivos para hacerlo”, añadió en la publicación, que elaboró mientras se dirigía a un chequeo médico en un hospital militar cerca de Washington.

“Una de las políticas que estamos barajando en este momento es un aumento enorme de los aranceles sobre los productos chinos”, advirtió el magnate republicano.

Este anuncio hizo entrar en pánico a los corredores de Wall Street, ante la perspectiva de una nueva escalada del conflicto comercial entre Washington y Beijing.