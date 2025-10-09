Video: Poblanos visitan en su último día las reliquias de San Judas Tadeo

María Huerta
Decenas de fieles poblanos este jueves asisten al templo en la 7 pte 907, para observar la reliquia de San Judas Tadeo.
Durante su visita, además de admirar la reliquia, se encomiendan a este para que los cuide y proteja.
Cabe señalar que este 9 de octubre, es el último día que estará en la capital de Puebla, para posteriormente ser trasladado a Huajuapan de León.
You may also like
-
BUAP lanza licitación para equipamiento de CU2
-
Confirman detención del empresario Javier Milian
-
Tormentas dispersas y rachas de viento este jueves en Puebla capital
-
La CODHEM condena excesos en manifestación y defiende derecho a protestar
-
El río La Rivera alcanza su máxima capacidad; autoridades piden precaución a la población