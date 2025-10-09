Video: Poblanos visitan en su último día las reliquias de San Judas Tadeo

María Huerta

Decenas de fieles poblanos este jueves asisten al templo en la 7 pte 907, para observar la reliquia de San Judas Tadeo.

Durante su visita, además de admirar la reliquia, se encomiendan a este para que los cuide y proteja.

Cabe señalar que este 9 de octubre, es el último día que estará en la capital de Puebla, para posteriormente ser trasladado a Huajuapan de León.