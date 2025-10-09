BUAP lanza licitación para equipamiento de CU2

María Huerta
La Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) lanzó la convocatoria CAASBUAP/SE/LP/25/2025, para la adquisición de equipamiento de espacios de aprendizaje y programa de transformación tecno pedagógica de las licenciaturas en Ciudad
Universitaria 2.
Correspondiente a la etapa 2 del proyecto estratégico de la Universidad Autónoma de Puebla, en la localidad de San Pedro
Zacachimalpa, municipio de Puebla (equipo de laboratorio).
La licitación detalla que la junta de aclaraciones será el 15 de octubre, la presentación y apertura de propuestas será el 20 de octubre y el fallo el 24 del mismo mes.
El equipo que se pide es un medidor de partículas, máquina de hilado de extremo abierto de laboratorio, centro de maquinado vertical con cambiador tipo carrusel y control, fresadora universal horizontal y una máquina universal para aceros.
You may also like
-
Confirman detención del empresario Javier Milian
-
Tormentas dispersas y rachas de viento este jueves en Puebla capital
-
La CODHEM condena excesos en manifestación y defiende derecho a protestar
-
El río La Rivera alcanza su máxima capacidad; autoridades piden precaución a la población
-
Ayuntamiento de Atlixco impulsa la perspectiva de género en el transporte público