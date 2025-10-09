BUAP lanza licitación para equipamiento de CU2

María Huerta

La Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) lanzó la convocatoria CAASBUAP/SE/LP/25/2025, para la adquisición de equipamiento de espacios de aprendizaje y programa de transformación tecno pedagógica de las licenciaturas en Ciudad

Universitaria 2.

Correspondiente a la etapa 2 del proyecto estratégico de la Universidad Autónoma de Puebla, en la localidad de San Pedro

Zacachimalpa, municipio de Puebla (equipo de laboratorio).

La licitación detalla que la junta de aclaraciones será el 15 de octubre, la presentación y apertura de propuestas será el 20 de octubre y el fallo el 24 del mismo mes.

El equipo que se pide es un medidor de partículas, máquina de hilado de extremo abierto de laboratorio, centro de maquinado vertical con cambiador tipo carrusel y control, fresadora universal horizontal y una máquina universal para aceros.