Confirman detención del empresario Javier Milian

Desde Puebla

El empresario Javier Milian, dueño de bares y gimnasios, fue detenido por agentes de la Fiscalía General del estado cuando circulaba en una camioneta sobre la Vía Atlixcáyotl, a la altura del residencial La Vista.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, fue asegurado por agentes ministeriales alrededor de las 8:17 a.m.

Hasta el momento, no se ha confirmado algún delito