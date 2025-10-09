Isaac del Toro ya es el segundo máximo ganador del ciclismo mundial en 2025

ADRENALINA

Isaac del Toro alcanzó su victoria número 15 del año en el Gran Piemonte 2025. El mexicano iguala a Tim Merlier y ya es el segundo máximo ganador de la temporada.

La temporada 2025 sigue trayendo éxitos para Isaac del Toro. El mexicano del UAE Team Emirates conquistó su victoria número 15 del año tras imponerse en el Gran Piemonte 2025, resultado que lo coloca como el segundo máximo ganador de la temporada, igualando al belga Tim Merlier y solo por detrás del líder del ranking, Tadej Pogacar, quien acumula 19 triunfos.

Del Toro dominó la clásica italiana con autoridad, firmando su segunda victoria en octubre y la sexta en poco más de un mes en territorio italiano, un país que se ha convertido en su bastión.

“Mis compañeros de equipo confiaron mucho en mí. No tenía nada que perder. Hicimos todo el trabajo durante todo el día. Intenté ir lo más rápido posible en la parte más empinada de la subida. Lo di todo y no me quedaba nada en la cima”, señaló el ciclista bajacaliforniano tras su triunfo.

Una temporada histórica para el mexicano

La racha de victorias de Del Toro comenzó el 19 de marzo, cuando se impuso en la Milano-Torino, venciendo a Ben Tulett. Desde entonces, su progreso ha sido constante: ganó una etapa del Giro de Italia, tres en el Tour de Austria más la clasificación general, y tres triunfos consecutivos en España, incluyendo la Vuelta a Burgos.

Italia, sin embargo, ha sido el escenario de su dominio. A las dos victorias obtenidas a inicios del año se suman seis más en territorio italiano, igualando así la marca de Merlier con 15 conquistas en lo que va de 2025.

“Este año ha sido mejor de lo que esperábamos como equipo y como ciclista. Es increíble el éxito que hemos tenido”, añadió Del Toro.

Por su parte, Tim Merlier ha cosechado victorias en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, la París-Niza, el Tour de Bélgica y dos etapas del Tour de Francia. En lo más alto de la clasificación sigue Tadej Pogacar, con 19 triunfos, incluidos el Tour de Francia 2025 y el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruanda.

El listado de triunfos de Isaac del Toro en 2025

Gran Piemonte

Giro dell’Emilia

Trofeo Matteotti

Gran Premio città di Peccioli – Coppa Sabatini

Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini

GP Industria & Artigianato

Vuelta a Burgos

Circuito de Getxo – Memorial Hermanos Otxoa

Clàssica Terres de l’Ebre

Tour de Austria

Tour de Austria – Etapa 4

Tour de Austria – Etapa 3

Tour de Austria – Etapa 2

Giro de Italia-Etapa 17

Milano – Torino