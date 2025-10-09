Caso Omar Bravo se agrava: Revelan que hay “más denuncias de abuso sexual” contra el exjugador de Chivas

SOY FÚTBOL

El excapitán de las Chivas del Guadalajara, Omar Bravo, continúa en el Reclusorio Metropolitano de El Salto, Jalisco, a la espera de su primera audiencia, programada para este viernes 10 de octubre. El exjugador fue detenido tras la denuncia de una joven que asegura haber sido víctima de abuso sexual infantil agravado.

Múltiples denuncias y videos como prueba

El proceso legal que enfrenta Bravo se ha vuelto más grave de lo que se reportó inicialmente. El secretario de Gobierno del Estado de Jalisco, Salvador Zamora, confirmó que la denuncia no es un caso aislado.

“La denuncia fue presentada este mismo año, hace un par de meses y no es por un solo caso, es por varios”, explicó Zamora a los medios de comunicación.

La víctima principal, una joven de 19 años, ha declarado que los abusos datan desde 2019, cuando ella tenía solo 11 años, y se habrían cometido en repetidas ocasiones. La denuncia detalla que la víctima vivía con el ex futbolista y fue objeto no solo de abuso sexual, sino también de maltrato.

Para sustentar la gravedad de las acusaciones, la denuncia informa que existe un registro en video que demuestra los hechos.

Posible pena de prisión

La primera audiencia del viernes 10 de octubre será crucial para analizar las pruebas y determinar el proceso. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha asegurado que no habrá impunidad en el caso.

Según el Código Penal del estado de Jalisco, la pena por abuso sexual infantil varía dependiendo de si hubo cópula:

Sin cópula: La pena de prisión es de uno a cuatro años.

Con cópula o cópula equiparada: La pena de prisión es de tres meses a cinco años.

Las múltiples denuncias y los agravantes de maltrato y el registro en video podrían influir directamente en la decisión del juez y en la duración de la condena si es encontrado culpable.