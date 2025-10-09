Video: Colocan sellos de suspensión en Wolworth del Centro Histórico

Maria Tenahua

Profeco colocó sellos de clausura al Woolworth, en la calle 5 de Mayo y 2 Oriente; sin embargo, sus puertas están abiertas.

Los sellos son de suspensión de comercialización de bienes, productos y servicios en la tienda, lo que ha provocado el asombro de los clientes que llegan a comprar algún producto.

Esto se debe a que Woolworth no cumple con lo que ofrece al cliente, por ello, se pusieron estos sellos.