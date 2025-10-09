En el mercado La Acocota colocan manta por información de Simitrio, lider de la 28 de Octubre

Desde Puebla
Ofrecen 7 millones de pesos por información de Simitrio, lider de la 28 de Octubre.
La madrugada de este jueves fue instalada una manta en la 16 Norte, entre 6 y 8 Oriente, inmediaciones del Mercado de La Acocota, con una amenaza en contra de Simitrio, líder de la 28 De Octubre.
Al lugar llegó personal de la SSC de Puebla, que resguardó la zona.
