En 96 municipios se han registrado daños por las lluvias 

*_Gobierno de Puebla atiende afectaciones por temporal de lluvias*

• _Autoridades de los tres órdenes de gobierno atienden 40 incidentes en diferentes regiones. _

Desde Puebla

*CIUDAD DE PUEBLA, Pue.–* Por instrucción del gobernador Alejandro Armenta, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres mantiene trabajos conjuntos con autoridades federales, la Secretaría de Infraestructura, la línea de emergencia 9-1-1 y gobiernos municipales, principalmente en las sierras Norte, Nororiental y Negra, para atender las afectaciones provocadas por las lluvias registradas en las últimas horas.

El temporal provocó precipitaciones en 96 municipios, con la siguiente distribución por intensidad: lluvia ligera en 77 municipios, moderada en 13 y fuerte en 6, estas condiciones generaron 40 eventos, entre ellos caída de árboles, deslizamientos de tierra, derrumbes en caminos y carreteras, así como hundimientos y desprendimientos parciales.

En coordinación con autoridades municipales se realizaron dos evacuaciones preventivas: una en Nauzontla, por el desbordamiento del río Atzintan —las personas fueron reubicadas en el refugio temporal del auditorio municipal—, y otra en Tlatlauquitepec, por un deslizamiento en la comunidad de Xomiaco, donde las familias se resguardaron con familiares, en ambos casos, no hay personas en riesgo por el momento.

En total, se mantienen habilitados 83 refugios temporales en los diferentes municipios de la entidad, adecuados con colchonetas, cobijas y utensilios de primera necesidad para las y los ciudadanos.

En cuanto a las presas, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó niveles de almacenamiento dentro de parámetros aceptables, al igual que los vasos reguladores de la capital poblana y los ríos Atoyac y Alseseca.

El río Apulco en la sierra norte continúa bajo vigilancia permanente, de igual forma que el Zempoala, pese a que registran crecida de caudal considerable, no representan riesgo para la población de la zona.