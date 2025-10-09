Presenta Armenta a nivel nacional el “Tech Capital Puebla Summit 2025” 

Erika Méndez
El gobernador Alejandro Armenta presentó a nivel nacional y desde la Ciudad de México el encuentro “Tech Capital Puebla Summit 2025”.
El subsecretario de Transformación Digital, Héctor Silva. destacó que este es un evento de impacto nacional que busca incorporar dentro de las capacitaciones y empresarios la inteligencia artificial.
Explicó que el summit será del 15 al 17 de octubre con cinco mil asistentes entre empresarios, estudiantes y emprendedores.
You may also like
-
En 96 municipios se han registrado daños por las lluvias
-
En el mercado La Acocota colocan manta por información de Simitrio, lider de la 28 de Octubre
-
Video: Colocan sellos de suspensión en Wolworth del Centro Histórico
-
Video: Poblanos visitan en su último día las reliquias de San Judas Tadeo
-
BUAP lanza licitación para equipamiento de CU2