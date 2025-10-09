Este 10 de octubre llega a Puebla la Carrera Panamericana 2025 

Erika Méndez

Este 10 de octubre llegará la Carrera Panamericana 2025 a Puebla, evento que reunirá pilotos de países como Bélgica, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Suecia.

El evento se llevará a cabo en el zócalo de la ciudad y tiene como objetivo promover el turismo, deporte y generar derrama económica en hoteles, restaurantes y negocios locales.

Más de 70 vehículos arribarán este viernes a la capital, se prevé cierre vial en Avenida Reforma desde la 11 sur hasta el Bulevar 5 de Mayo.