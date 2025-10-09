Supervisa Pepe Chedraui bacheo en la colonia San José del Conde

Desde Puebla

Puebla, Pue., 09 de octubre de 2025.- A fin de fortalecer acciones de mantenimiento vial en la capital, el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, realizó un recorrido de supervisión de las labores de bacheo en la colonia San José del Conde, para verificar la correcta ejecución de los trabajos del programa ‘Bacheando Puebla’.

El edil estuvo acompañado por David Aysa, secretario de Movilidad e Infraestructura y de Dulce Lilia Rivera Aranda, contralora municipal, quienes revisaron el desarrollo de las acciones que lleva a cabo el Gobierno de la Ciudad a través de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura.

Con la presencia de la contralora, verificó los trabajos de cajeo, barrido de bache, aplicación de riego de liga, colocación de mezcla asfáltica a temperatura correcta, compactación con rodillo mecánico PR8, limpieza y acarreo de residuos.

Durante el recorrido, se constató que las cuadrillas realicen sus labores conforme a los estándares de calidad establecidos, verificando el uso adecuado de materiales y el cumplimiento de los tiempos programados, en beneficio de la ciudadanía por la construcción de una capital en orden.

Arranca Pepe Chedraui pavimentación en la colonia San José Los Cerritos*

– _Con la pavimentación de la calle 20 de noviembre se beneficiarán a más de mil 300 habitantes_

– _Se ejecutarán acciones de construcción de base hidráulica, banquetas, guarniciones, rampas, colocación de carpeta asfáltica, bolardos, luminarias, entre otras_

Puebla, Pue., 09 de octubre de 2025.- En cumplimiento al compromiso de mejorar la infraestructura vial en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, arrancó con los trabajos de pavimentación de la calle 20 de Noviembre en la colonia San José Los Cerritos, los cuales beneficiarán a más de mil 300 habitantes del norte de la ciudad.

En el acto, el alcalde capitalino señaló que la pavimentación de esta vialidad permitirá mejorar la seguridad, reducir los tiempos de traslado, impulsar la economía local y elevar la calidad de vida de cientos de familias poblanas.

“Esta, no es solo una obra más, es una respuesta concreta a una demanda legítima de la ciudadanía. Nos comprometimos con ustedes de que lo haríamos, y lo estamos cumpliendo”, subrayó.

Al respecto, la secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género, Zaira González Gómez, precisó que invertir en infraestructura no solo transforma calles, también transforma vidas. Por ello, el mensaje es claro, en esta administración, la equidad territorial también es una prioridad, la voz de las mujeres y de la población es escuchada.

“Una calle pavimentada reduce riesgos y permite a las mujeres caminar con mayor tranquilidad, especialmente en zonas antes olvidadas”, añadió.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Infraestructura, Movilidad y Servicios Públicos, Leobardo Rodríguez Juárez mencionó que, desde el Cabildo se mantiene un trabajo coordinado con la autoridad municipal, a fin de, que cada obra ejecutada se enfoque en la transformación y bienestar de las y los poblanos.

“Hemos impulsado acciones responsables y obras de alto impacto social. Esta pavimentación es resultado del trabajo coordinado entre gobierno y sociedad. Juntos, estamos cumpliendo”, destacó.

Finalmente, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa informó que, como parte de los trabajos de mantenimiento vial se tiene contemplado intervenir un total de mil 911 metros cuadrados con acciones de construcción de base hidráulica, banquetas con guía podotáctil para personas con debilidad visual, guarniciones, rampas, colocación de carpeta asfáltica y bolardos, aplicación de señalética horizontal, instalación de señalamientos verticales, luminarias, entre otras.

“Próximamente estaremos colocando carpeta asfáltica en una longitud de 182 metros con un ancho de vialidad de 6 metros”, agregó.