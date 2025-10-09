Tonantzin Fernández fortalece vínculos con universidades en favor de los jóvenes

*- El Gobierno de San Pedro Cholula firma 11 convenios para que estudiantes realicen su servicio social y prácticas profesionales.*
Desde Puebla
*9 de octubre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. —* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, reafirma su compromiso con el desarrollo integral de las y los jóvenes cholultecas, impulsando políticas públicas que fortalezcan su formación académica, social y profesional.
Con ese propósito, la presidenta municipal firmó 11 convenios de colaboración con distintas instituciones de educación media superior y superior, fortaleciendo los vínculos entre el gobierno local y las universidades para abrir nuevas oportunidades de aprendizaje y desarrollo.
Durante el acto, representantes de las instituciones educativas reconocieron la disposición y apertura del Gobierno de Cholula para establecer alianzas que contribuyan a la formación de jóvenes comprometidos con su comunidad y su entorno.
Por su parte, Tonantzin Fernández destacó que para su administración es fundamental brindar espacios donde las y los estudiantes puedan adquirir experiencia y participar en acciones que beneficien al municipio.
“Las y los jóvenes son parte esencial del presente y del futuro de San Pedro Cholula. Su participación en el servicio público les permite crecer profesionalmente y aportar su energía y talento al bienestar de la comunidad”, subrayó.
Los convenios fueron firmados con las siguientes instituciones:
– Universidad del Valle de Puebla
– Universidad Única
* CLEU
* CONALEP
* Universidad Interamericana
* CEUNI
* Universidad Mesoamericana
* Universidad Tito Puente
* IEXE Universidad
* Colegio Libre de Estudios Universitarios
* Escuela Superior de Ciencias y Humanidades
