Tonantzin Fernández fortalece vínculos con universidades en favor de los jóvenes

*- El Gobierno de San Pedro Cholula firma 11 convenios para que estudiantes realicen su servicio social y prácticas profesionales.*

Desde Puebla

*9 de octubre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. —* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, reafirma su compromiso con el desarrollo integral de las y los jóvenes cholultecas, impulsando políticas públicas que fortalezcan su formación académica, social y profesional.

Con ese propósito, la presidenta municipal firmó 11 convenios de colaboración con distintas instituciones de educación media superior y superior, fortaleciendo los vínculos entre el gobierno local y las universidades para abrir nuevas oportunidades de aprendizaje y desarrollo.

Durante el acto, representantes de las instituciones educativas reconocieron la disposición y apertura del Gobierno de Cholula para establecer alianzas que contribuyan a la formación de jóvenes comprometidos con su comunidad y su entorno.

Por su parte, Tonantzin Fernández destacó que para su administración es fundamental brindar espacios donde las y los estudiantes puedan adquirir experiencia y participar en acciones que beneficien al municipio.

“Las y los jóvenes son parte esencial del presente y del futuro de San Pedro Cholula. Su participación en el servicio público les permite crecer profesionalmente y aportar su energía y talento al bienestar de la comunidad”, subrayó.

Los convenios fueron firmados con las siguientes instituciones:

– Universidad del Valle de Puebla

– Universidad Única

* CLEU

* CONALEP

* Universidad Interamericana

* CEUNI

* Universidad Mesoamericana

* Universidad Tito Puente

* IEXE Universidad

* Colegio Libre de Estudios Universitarios

* Escuela Superior de Ciencias y Humanidades