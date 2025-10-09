Más de 60 mdp de pesos de ventas en mole de caderas: Jaime Oropeza

María Tenahua

El titular de Economía y Turismo del municipio de Puebla, Jaime Oropeza Casas destacó que esta temporada de mole de caderas espera una derrama económica de más de 60 millones de pesos.

“Estamos por arrancar la temporada, te puedo comentar que se espera que se consuman más de 75 mil platillos en la ciudad de Puebla, seguramente serán más de 100 mil en el estado, la Canirac tiene contabilizados 60 restaurantes que venden el platillo”, enfatizó.

Comentó que, aparte de estos establecimientos, también se puede encontrar en los mercados y fondas de la ciudad.