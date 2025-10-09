Rinden informe sobre avance de obras de infraestructura en Puebla

Erika Méndez

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Manuel Contreras, rindió un informe sobre el avance de obras de infraestructura en Puebla.

En conferencia de prensa, desde la Ciudad de México, el funcionario destacó intervenciones como la rehabilitación de la carretera San Francisco Totimehuacan y del bulevar Camacho Espíritu.

También obras en proceso, como la reparación de las laterales de la Recta a Cholula, que lleva un 90% de avance, Camino al Batán con un 41%, Calzada Zavaleta 28% y el Camino Real a Cholula 11%.