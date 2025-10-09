En la Sierra Norte lluvias generan deslaves en carreteras y desbordamiento de ríos

Abelardo Domínguez

Deslaves, daños en carreteras y desbordamiento de ríos es el saldo -hasta el momento- por lluvias fuertes en la Sierra Norte de Puebla.

Huauchinango: Reportes sobre desbordamiento de ríos en la colonia Valle Fénix y Adolfo López.

Deslizamiento del camino a Puga, que, debido a las lluvias, podría causar un accidente.

Juan Galindo: Protección Civil liberó un carril atrás de la escuela Álvaro Obregón ante la caída de un árbol.

Xicotepec: Se mantuvo alerta ante la fuga de hidrocarburo en el Río San Marcos, misma que llegó hasta el municipio de Poza Rica, Veracruz.

Hundimiento registrado por las lluvias sobre la carretera federal 130 Pachuca–Tuxpan, a la altura de María Andrea con dirección a La Uno.

No hay paso en el puente que conecta a Xicotepec con Tlacuilotepec.

Tlacuilotepec: En el camino Tacubaya a San Antonio, sobre la carretera interserrana, las ramas de los árboles y deslaves han obstaculizado el paso por esta vía.

Naupan: Deslave en carretera Chachahuantla – La Cruz

Lugar denominado como NECAXANKO . Acceso solo coches pequeños. Además, el panteón de Chachahuantla presenta deslave.

Chiconcuautla: Se mantuvo cerrado el camino principal (carretera artesanal) por deslaves y la caída de un poste. Los caminos ya comienzan a liberarse. Se mantiene sin electricidad ni señal telefónica.