Fotonota: ¡Lluvias amagan con inundar el Issste Huauchinango!

Abelardo Domínguez
El agua no perdona nada.
¡El ISSSTE se está inundando!
Así se encuentra el ISSSTE Huauchinango con las lluvias torrenciales de esta tarde.
Personal del ISSSTE ha tenido que colocar sábanas, para evitar que entre más agua en sus instalaciones.
