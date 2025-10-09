Ayuntamiento de Atlixco impulsa la perspectiva de género en el transporte público

Staff/RG

El Ayuntamiento de Atlixco, encabezado por la presidenta Ariadna Ayala, promovió una plática sobre perspectiva de género dirigida a transportistas, a través del Centro Especializado para la Atención de la Mujer, con el fin de fomentar respeto y equidad en el servicio público.

Ariadna Ayala reconoció la disposición del gremio para sumarse a acciones que impulsen una convivencia justa y empática, destacando que la perspectiva de género debe ser una práctica diaria basada en el respeto y la empatía.

La jornada contó con una activa participación de transportistas locales comprometidos con la igualdad y el bienestar ciudadano.