Juventudes poblanas se suman a la reflexión sobre transparencia y buen gobierno: Román Sánchez Zamora

Staff/RG

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impulsa la participación juvenil en torno al acceso a la información pública.

Conferencia magistral del Dr. Román Sánchez Zamora destaca la transparencia como derecho humano.

Con el propósito de fortalecer la participación ciudadana y promover el derecho fundamental de acceso a la información pública, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en coordinación con la Titular de Transparencia para Puebla y sus Municipios, llevó a cabo el foro “Juventudes por el derecho a la transparencia y a un buen gobierno”, en la Biblioteca de la Universidad Politécnica de Puebla.

El encuentro tuvo como invitado especial al Dr. Román Sánchez Zamora, reconocido experto en gobernanza, ética y transparencia, quien ofreció una conferencia magistral que despertó gran interés entre las y los estudiantes.

Durante su intervención, subrayó que “la transparencia no es solo una obligación institucional, sino un derecho humano que empodera a la ciudadanía y fortalece la confianza en las instituciones públicas”.

Con un mensaje claro y cercano, el Dr. Sánchez Zamora invitó a las juventudes poblanas a convertirse en protagonistas de un cambio cultural basado en la honestidad, la apertura y la participación informada.

“Ustedes tienen el poder de transformar la relación entre gobierno y sociedad desde la exigencia y la acción responsable”, destacó.

Por su parte, el secretario Alejandro Espidio Reyes resaltó la nueva coordinación y el orden que el gobernador Alejandro Armenta Mier, le imprime al tema de anticorrupcion y transparencia, al dar mayor peso a este tema e integrar al órgano desconcentrado de Transparencia, con iniciativas que fortalecen la formación cívica de las nuevas generaciones y consolidan el compromiso institucional de promover la transparencia como base de un Estado más justo, confiable y cercano a la sociedad.

Más de 150 jóvenes participaron activamente en el diálogo, aportando ideas y reflexiones sobre cómo contribuir, desde su entorno, a la construcción de gobiernos abiertos, éticos y comprometidos con el bien común.

En el evento estuvieron presentes: Alejandro Espidio Reyes, secretario Anticorrupción y Buen Gobierno; Georgina Cesín Andrade, secretaria técnica del Sistema Estatal Anticorrupción; Francisco Fidel Teomitzin Sánchez, encargado de la Auditoría Superior del Estado; Isabel Carreón Ponce de León, titular de Transparencia para Puebla y sus Municipios; Iris Linnet González Hernández, coordinadora general de Transparencia y Apertura Institucional; y Laura Elisa Morales, presidenta del Comité de Participación Ciudadana.

El encuentro concluyó con una ronda de preguntas y reflexiones en torno al papel de la juventud en la construcción de gobiernos abiertos y responsables.

Con este tipo de iniciativas, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reafirma su compromiso con la formación cívica y ética de las nuevas generaciones, promoviendo la transparencia como base de un Estado más justo y cercano a la sociedad.