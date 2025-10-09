Sol Díaz, con top-10 en final de la Temporada Regular de Trucks México Series

Staff/RG

Cosechando un importante top-10, fue como la poblana Sol Díaz cerró la Temporada Regular de Trucks México Series el pasado fin de semana en el Súper Óvalo Potosino, acariciando la posibilidad de ingresar como comodín a la etapa de playoffs.

Se llegó la fecha 11 del campeonato de desarrollo más importante de nuestro país, Trucks México Series, con ello el final de la Temporada Regular que marcó la etapa clasificatoria a playoffs, en donde los primeros 6 lugares de la tabla obtendrían su pase directo y un lugar más para el comodín, al cual aspiraba la joven piloto Sol Díaz en su año debut.

Para tomar ese sitio, Sol necesitaría ser la mejor ubicada (fuera de esos primeros 6 del campeonato) en esta carrera en el óvalo potosino de media milla con camioneta #17 Vida Divina / Por Amor a Puebla / Armand Puyolt, del equipo Car Motion, debiendo iniciar en el lugar 16 alcanzado en la calificación.

El domingo 5 de octubre a las 11:30 horas, iniciaría el duro compromiso para Sol Díaz. Una carrera en la que debió reponerse a todo, sin salvarse de los contactos que resultaron constantes durante la segunda parte de la misma, logrando tener un cierre espectacular en el que alcanzaría el décimo sitio, a solo dos escalones de quien se adjudicó el boleto de comodín a playoffs.

Sol Díaz, camioneta #17:

“Ha sido un fin de semana muy interesante, en el que las emociones estuvieron al límite y me dio un aprendizaje totalmente diferente que valoro demasiado, porque logramos no solo estar ahí, sino competir para llevarnos un top-10 muy valioso a casa”.

“Ahora nos quedan dos carreras en las que como siempre, priorizaremos el continuar aprendiendo, siguiendo adelante en este sueño que sigo cumpliendo gracias al apoyo de mi patrocinador oficial, Armand Puyolt, CEO de Vida Divina, y del Gobierno del Estado de Puebla, con el respaldo del Gobernador Alejandro Armenta”.

Sol Díaz tendrá un reto semifinal importante en Trucks México Series, preparándose desde ahora para volver al Óvalo Aguascalientes México, el próximo 19 de octubre en la fecha 12 de un calendario que está por terminar.