El río La Rivera alcanza su máxima capacidad; autoridades piden precaución a la población

Maricela Allende

El río La Rivera, que colinda con las comunidades de Tecuantepec y Poza Larga Miradores del estado de Veracruz, así como con Ricardo Flores Magón, Tetelilla y Reyes de Vallarta del estado de Puebla, se encuentra actualmente a su máxima capacidad, informaron autoridades locales.

Vecinos de la zona reportaron que el nivel del agua ha aumentado de manera considerable en las últimas horas, debido a las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Jerry, que continúa afectando la región.

Ante esta situación, las autoridades municipales y de Protección Civil emitieron un llamado urgente a la población para que evite acercarse al cauce del río y permanezca atenta a los comunicados oficiales.

“Pedimos a todos los habitantes no arriesgar su vida ni la de sus familias. Las lluvias continuarán de manera constante, y el río podría desbordarse en cualquier momento”, señalaron las autoridades.

Asimismo, se recomienda a los vecinos de las zonas bajas preparar documentos importantes y pertenencias de valor, además de mantener rutas de evacuación identificadas en caso de que las precipitaciones se intensifiquen en las próximas horas.