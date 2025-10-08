Entidad Slider Principal

Lluvias generan profundo socavón en la carretera Tlatlauqui-Mazatepec

By Redaccion1 / 8 octubre, 2025

Desde Puebla

Las intensas lluvias en el estado de Puebla provocaron un socavón en el kilómetro 8 de la carretera Tlatlauqui–Mazatepec, a la altura de La Unión.

Por lo mismo, el paso vehicular fue cerrado.

Protección Civil acudió a realizar el trabajo correspondiente.

