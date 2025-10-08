Video: Padres de familia de escuela donde se detectó una enfermedad viral piden suspender clases

María Huerta
La secretaría de Educación Pública (SEP) informó que en la primaria Ignacio Zaragoza, en Bosques de Amalucan, se detectó un caso de virus Coxsackie entre los alumnos.
El estudiante permanece en su domicilio bajo los cuidados de sus padres y las clases en el salón se suspendieron para resguardar la seguridad de los estudiantes.
Padres de familia de otros alumnos, señalan que, si bien los otros niños asisten con cubrebocas, piden la suspensión de clases, para evitar contagios.
You may also like
-
Impulsa gobierno de Puebla una mixteca bien conectada y próspera
-
Video: Denuncian derrame de hidrocarburo en Xicotepec
-
De Israel a México: Aterrizan en el AICM los seis mexicanos de la Flotilla Global Sumud
-
Sheinbaum responde a amago de Trump sobre el T-MEC; “es ley en Canadá, Estados Unidos y en México”
-
Video; Dejan dos cadáveres embolsados y desmembrados en los límites de Puebla capital y Amozoc