Video: Padres de familia de escuela donde se detectó una enfermedad viral piden suspender clases

María Huerta

La secretaría de Educación Pública (SEP) informó que en la primaria Ignacio Zaragoza, en Bosques de Amalucan, se detectó un caso de virus Coxsackie entre los alumnos.

El estudiante permanece en su domicilio bajo los cuidados de sus padres y las clases en el salón se suspendieron para resguardar la seguridad de los estudiantes.

Padres de familia de otros alumnos, señalan que, si bien los otros niños asisten con cubrebocas, piden la suspensión de clases, para evitar contagios.