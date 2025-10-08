23 fábricas y/o empresas de Puebla capital deben regularizarse para evitar accidentes

Refuerzan supervisiones en fábricas para impedir incendios, como en La Resurrección

María Tenahua

La titular de Gestión y Desarrollo Urbano, Karina Romero Sainz, señaló que se reforzarán las supervisiones en empresas y fábricas, para evitar incendios como el de una bodega en La Resurrección.

Agregó que se han realizado 35 visitas y 23 fábricas y empresas ya están en el proceso de cumplir, pues el propósito es el cumplimiento del Código Reglamentario Municipal (Coremun).

A su vez, Adriana Zárate Miranda, jefa del departamento de supervisión de la secretaría de Gestión de Riesgo y Desarrollo Urbano, señaló que se realiza una primera visita y se entrega un citatorio a los encargados de las empresas, para que, al día siguiente de la notificación, los trabajadores de la dependencia acudan a la revisión y el último paso es verificar los puntos físicos.