Congreso del Estado pendiente de afectaciones por lluvias

Desde Puebla

El Congreso del Estado ha mantenido comunicación permanente con la empresa encargada de la construcción de la nueva sede, con el propósito de atender las afectaciones que se registraron en el edificio en la temporada de lluvias.

Además de las intervenciones que realiza la empresa, también se buscará la comunicación pertinente con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con el objetivo de revisar las adecuaciones que deban realizarse al edificio, derivado de las áreas verdes en la azotea, a fin de evitar filtraciones de agua.

La prioridad es que, diputadas, diputados, personal y la ciudadanía en general cuenten con un espacio seguro y digno.