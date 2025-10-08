Salud Slider Principal

En la Sierra Norte, camioneta se salió del camino y terminó en un río

By Redaccion1 / 8 octubre, 2025

Abelardo Domínguez

Reportan fuerte accidente sobre la autopista Tlaxco – Tejocotal con direcccion a Puebla: Una camioneta salió del asfalto y terminó en un río cercano al lugar.

El percance ocurrió muy cerca de la primera cámara de fotomulta con dirección a Puebla, a la altura de Ahuazotepec

Se desconoce si hay personas heridas o muertas

